"Fabio Caressa deve essere licenziato": si mette malissimo, chi lo vuole far saltare (Di martedì 4 aprile 2023) “Fabio Caressa un incompetente, e spero licenzino Ivan Zazzaroni”. Ancora una volta è un Antonio Cassano esplosivo quello che parla ai microfoni della Bobo TV, scagliandosi contro il giornalista Sky e il direttore del Corriere dello Sport. “Caressa è un incompetente che non ha mai giocato a calcio e non sa se la palla è quadra o tonda. Puoi mai dire: ‘Il Napoli l'ha fatto apposta in ottica Coppa dei Campioni', e quelli che stanno affianco lo guardano e… (fa il verso di annuire, ndr) — aggiunge Fantanonio —. E mi dispiace che Sky, la televisione numero uno al mondo continua a far stare questi incompetenti, e chi gli sta al fianco non dice niente. Perché lui è convinto di essere importante e gli diamo un like, lui sta lì e quelli che stanno vicino a lui… lasciamo stare che sembra la cantina di Don Peppino incompetenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) “un incompetente, e spero licenzino Ivan Zazzaroni”. Ancora una volta è un Antonio Cassano esplosivo quello che parla ai microfoni della Bobo TV, scagliandosi contro il giornalista Sky e il direttore del Corriere dello Sport. “è un incompetente che non ha mai giocato a calcio e non sa se la palla è quadra o tonda. Puoi mai dire: ‘Il Napoli l'ha fatto apposta in ottica Coppa dei Campioni', e quelli che stanno affianco lo guardano e… (fa il verso di annuire, ndr) — aggiunge Fantanonio —. E mi dispiace che Sky, la televisione numero uno al mondo continua a far stare questi incompetenti, e chi gli sta al fianco non dice niente. Perché lui è convinto diimportante e gli diamo un like, lui sta lì e quelli che stanno vicino a lui… lasciamo stare che sembra la cantina di Don Peppino incompetenza ...

