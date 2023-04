F1, Mondiale sempre più infinito? Stefano Domenicali: “Possiamo correre 32 Gran Premi, tutti ci vogliono” (Di martedì 4 aprile 2023) Il Mondiale F1 2023 prevede addirittura 23 Gran Premi, una cifra record per il campionato iridato della massima categoria automobilistica. Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1, ha confermato la crescita di popolarità del Circus a SportNXT, tanto da fornire un curioso dettaglio: “Potremmo avere già oggi più di 30, persino 32 Gran Premi, perché tutti ne vogliono uno“. Se ne era parlato alla vigilia del GP di Australia andato in scena la scorsa settimana sul circuito di Melbourne: “Se non fosse stato per gli accordi esistenti, il calendario di quest’anno avrebbe potuto raggiungere una cifra molto più alta delle 24 gare massime consentito”. Prima ancora della decisione presa lo scorso dicembre dalla FIA, con la ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) IlF1 2023 prevede addirittura 23, una cifra record per il campionato iridato della massima categoria automobilistica., Presidente e CEO della Formula 1, ha confermato la crescita di popolarità del Circus a SportNXT, tanto da fornire un curioso dettaglio: “Potremmo avere già oggi più di 30, persino 32, perchéneuno“. Se ne era parlato alla vigilia del GP di Australia andato in scena la scorsa settimana sul circuito di Melbourne: “Se non fosse stato per gli accordi esistenti, il calendario di quest’anno avrebbe potuto raggiungere una cifra molto più alta delle 24 gare massime consentito”. Prima ancora della decisione presa lo scorso dicembre dalla FIA, con la ...

