F1 | Lapo Elkann scuote la Ferrari | “Ora di svegliarsi” TWEET

(Di martedì 4 aprile 2023) Nervosismo, sfortuna, problemi. L’inizio del Mondiale di F1 dellaè negativo e sotto le aspettative. Sainz, 20 punti, e Leclerc 6 dopo le prime tre gare della stagione (Bahrain, Arabia Saudita e Australia) e a Maranello si cerca una scossa. Il prossimo appuntamento in calendario è in programma per il weekend 28-30 aprile, quando a Baku si svolgerà il Gp d’Azerbaijan. Un tentativo dire l’ambiente l’ha provato a fare: “F1 è il momento di”, ha scritto in un. “Dovresti dirlo a tuo fratello”, il commento di un utente. Pronta la risposta: “Già detto”. Formula 1time to wake up —(@) April 4, 2023 ...

