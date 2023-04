F1 | Horner sulla bandiera rossa | “Capisco la logica dietro | l’obiettivo è finire in condizioni di gara”

(Di martedì 4 aprile 2023) Il GP d’Australia ha visto il secondo trionfo stagionale di Max Verstappen, ma soprattutto ha portato con sé un discreto numero di polemiche dopo le continue interruzioni e decisioni da parte della direzionein quel di Melbourne. Christian– team manager della Red Bull – però sembra comprendere le ragioni: “Quando sei in testa e arriva unaa tre giri dal termine è sempre frustrante perché puoi solo perderla la. Peròla, quella di volerindiinvece di starealla Safety Car per tre giri”. “Si tratta di un argomento spesso discusso nelle riunioni dei team principal, credo l’opzione migliore sia quella di ...

Meglio non farsi illusioni sulla superiorità, che rimane intatta, di Red Bull. George Russell certo non è tra questi e, dopo il weekend di Melbourne, chi vede magici avvicinamenti al team di Horner della concorrenza deve, a parer nostro, ricredersi.

Il team principal della Red Bull ha un'opinione opposta a quella di Max Verstappen: a Melbourne la bandiera rossa era la strada da percorrere con conseguente ripartenza sulla griglia a soli due giri dalla fine. Lì dove poi i contatti sono stati ancora più numerosi fino alla penalità di cinque secondi al ferrarista Carlos Sainz.