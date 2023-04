F1 | Felipe Massa valuta vie legali per contestare l’esito del Mondiale 2008

(Di martedì 4 aprile 2023)ha rivelato di essersi convinto are vieperfinale deldi Formula 1 perso all’ultima gara in favore di Lewis Hamilton. Il brasiliano ha preso questa decisione dopo gli ultimi commenti dell’ex capo della Formula 1 sul Gran Premio di Singapore. La gara di Singapore è nota soprattutto per l’incidente provocato volontariamente da Nelson Piquet che fece uscire la safety car e che alla fine aiutò l’allora suo compagno di squadra in Renault, Fernando Alonso, a vincere la gara. La controversia ebbe un’enorme influenza anche sulla lotta per il titolo, poiché la safety car trasse in inganno la Ferrari di, che lo fece precipitare dal primo all’ultimo posto, ...

Il ferraristaè pronto a portare in tribunale la Fia per chiedere che gli venga assegnato il campionato del mondo per piloti del 2008 che perse a vantaggio di Lewis Hamilton. Il brasiliano è stato ...Si correva a Singapore e a causa dell' incidente che vide protagonista Nelson Piquet Jr, uscì la Safety Car che si rivelerà deleteria per. Ferrari commise un errore al pit - stop e il ..., a quindici anni dal titolo perso proprio per mano di Piquet contro l'allora giovanissimo Lewis Hamilton, sarebbe pronto a ricorrere a vie legali per rimediare al torto subito. Correva l'...

Classifica riscritta e Ferrari campione del mondo: "Gp da annullare"

A cercare giustizia dopo 15 anni è Felipe Massa, che spera di ottenere il titolo di Formula 1 dopo le dichiarazioni di Eccletone. Ecco cosa sta succedendo Felipe Massa vuole vederci chiaro. A distanza ...(ANSA) - ROMA, 04 APR - Il ferrarista Felipe Massa è pronto a portare in tribunale la Fia per chiedere che gli venga assegnato il campionato del mondo per piloti del 2008 che perse a vantaggio di ...