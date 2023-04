F1, Fabio Tavelli: “Una buffonata finire dietro la Safety Car. La Red Bull può dominare a lungo” (Di martedì 4 aprile 2023) Del terzo appuntamento stagionale della Formula 1 a Melbourne non si ricorderà chi, alla fine, è salito sul podio. Piuttosto, resterà bene impresso nella mente dei tifosi e degli appassionati, tutto quel complesso groviglio di decisioni che hanno condizionato una domenica apparentemente… tranquilla. Nell’ultima puntata di Motor2U, l’approfondimento dedicato al mondo del Motorsport a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport, il giornalista di Sky Sport Fabio Tavelli ha espresso la sua opinione in merito ai fatti che hanno caratterizzato il Gran Premio d’Australia, partendo dal “caso” delle bandiere rosse: “Le procedure sono fatte per essere rispettate. La bandiera rossa è una clamorosa eccezione, nel momento in cui ci sono tre bandiere rosse in una stessa gara capisci che non è più un’eccezione. La Safety Car, invece, è la ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) Del terzo appuntamento stagionale della Formula 1 a Melbourne non si ricorderà chi, alla fine, è salito sul podio. Piuttosto, resterà bene impresso nella mente dei tifosi e degli appassionati, tutto quel complesso groviglio di decisioni che hanno condizionato una domenica apparentemente… tranquilla. Nell’ultima puntata di Motor2U, l’approfondimento dedicato al mondo del Motorsport a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport, il giornalista di Sky Sportha espresso la sua opinione in merito ai fatti che hanno caratterizzato il Gran Premio d’Australia, partendo dal “caso” delle bandiere rosse: “Le procedure sono fatte per essere rispettate. La bandiera rossa è una clamorosa eccezione, nel momento in cui ci sono tre bandiere rosse in una stessa gara capisci che non è più un’eccezione. LaCar, invece, è la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlePassanti : Fabio Tavelli in live Motors2u alle 19:05 - ilfoglio_it : Due bandiere rosse, tre partenze, bandiera a scacchi dietro Safety car. Non poteva andare peggio il terzo Gran prem… - MuseoDioc_BS : Giovedì 6 aprile, alle ore 11:00, vi aspettiamo per l’inaugurazione della mostra “ANIME. Paolo VI e gli artisti” di… - ilfoglio_it : Due bandiere rosse, tre partenze, bandiera a scacchi dietro Safety car. Non poteva andare peggio il terzo Gp della… - Ilsuperbo89 : La voce di Fabio Tavelli, volto storico di Sky Sport, è perfetta per il Tennis. Rilassante, modulata, viva ma mai e… -