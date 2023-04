Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaEttori : @PowerFlower93 @MarianoFroldi La 'spettacolarizzazione' della #F1 è nata molto prima del periodo Liberty Media Oggi… - DR3CL16 : RT @MarianoFroldi: Sogno che presto i team si siedano attorno ad un tavolo e decidano loro cosa devono fare e cosa vogliono fare 'da grandi… - Marghe_S : RT @MarianoFroldi: Sogno che presto i team si siedano attorno ad un tavolo e decidano loro cosa devono fare e cosa vogliono fare 'da grandi… - Mick_985 : RT @MarianoFroldi: Sogno che presto i team si siedano attorno ad un tavolo e decidano loro cosa devono fare e cosa vogliono fare 'da grandi… - Maury3112 : RT @MarianoFroldi: Sogno che presto i team si siedano attorno ad un tavolo e decidano loro cosa devono fare e cosa vogliono fare 'da grandi… -

"Potremmo avere già oggi più di 30, persino 32 Gran Premi, perché tutti ne vogliono uno". Alla vigilia del terzo appuntamento della stagione in Australia, Stefano, Presidente e CEO della Formula 1 ha confermato la crescita di popolarità del Circus a SportNXT, tanto da fornire un curioso dettaglio. Se non fosse stato per gli accordi esistenti, il

F1: Domenicali 'senza limite 24, possibili 32 Gp in calendario' Tiscali

Alla vigilia del terzo appuntamento della stagione in Australia, Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1 ha confermato la crescita di popolarità del Circus a SportNXT, tanto da fornire un ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...