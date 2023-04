F1 Australia 2023 | tifoso ferito da detrido Haas | si indaga sull’invasione di pista

(Di martedì 4 aprile 2023) Continuano le polimiche sulla gestione del GP d’202 di F1. A far discutere adesso ci sarebbe la vicende di Will Sweet,no tornato a casa con una profonda ferita su un braccio causato da un pezzo delladi Kevin Magnussen. Il 31enne sarebbe statoda un detrito, che avrebbe volato per circa 20 metri, lasciando una ferita sul braccio sanguinante. Ecco le sue parole a Radio 3AW: “Onestamente, mi sento abbastanza fortunato. Alla fine non è stato così grave come avrebbe potuto essere. Il braccio mi copriva il collo, ma se avesse colpito la mia fidanzata, l’avrebbe colpita in testa, dato che è più bassa di me. Quando poi ho raccolto il pezzo di ruota mi sono reso conto di quanto fosse grande e pesante. Una parte di essa era frantumata e molto tagliente, e se mi avesse ...

Le bandiere rosse del Gran Premio d'Australia di Formula 1 hanno oscurato quanto successo nei primi 55 giri della corsa, ma una cosa è certa. Non fatevi ingannare dall'apparente riduzione del deficit prestazionale dei team che ......

Come previsto, i distacchi in Australia si sono assottigliati. Le due Ferrari in qualifica non hanno brillato ed è stato Sainz più veloce di Leclerc che, come al solito, digerisce male avere il rosso ...