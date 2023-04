Ex Gkn, le storie dei lavoratori e lavoratrici di Campi Bisenzio nel primo Festival di letteratura Working Class (Di martedì 4 aprile 2023) di Cristiano Lucchi, direttore di Fuori Binario, giornale dei senza dimora Alla Gkn di Campi Bisenzio (FI) si passa a miglior vita e si è felici. Al di là del calembour sono le storie raccontate dai lavoratori dalle lavoratrici all’interno del primo Festival di letteratura Working Class a dimostrarlo. Tre giorni intensi – dal 31 marzo al 2 aprile nei luoghi della lotta, in fabbrica – stracolmi di donne e uomini che non sopportano più la violenza del capitale e che si organizzano per non soccombere. C’è Tiziana De Biasio che sale sul palco e descrive il suo passaggio da kapò responsabile del personale, “quella” che stressa tutti perniciosamente per tenere alta la tensione tra gli operai, che un giorno decide che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) di Cristiano Lucchi, direttore di Fuori Binario, giornale dei senza dimora Alla Gkn di(FI) si passa a miglior vita e si è felici. Al di là del calembour sono leraccontate daidalleall’interno deldia dimostrarlo. Tre giorni intensi – dal 31 marzo al 2 aprile nei luoghi della lotta, in fabbrica – stracolmi di donne e uomini che non sopportano più la violenza del capitale e che si organizzano per non soccombere. C’è Tiziana De Biasio che sale sul palco e descrive il suo passaggio da kapò responsabile del personale, “quella” che stressa tutti perniciosamente per tenere alta la tensione tra gli operai, che un giorno decide che ...

