Ex giocatore del Frosinone condannato a 2 anni e mezzo di carcere: "Ha causato la morte di un bambino di 4 anni" (Di martedì 4 aprile 2023) condannato a 2 anni e mezzo di galera e 4 anni di ritiro della patente Rai Vloet, ex giocatore del Frosinone. La sentenza è stata pronunciata al termine del processo su un fatto del 2021, quando il centrocampista dell'Ural si trovava alla guida della sua Golf, a 200 km/h in stato di ebbrezza, ha avuto una collisione con un'altra auto, causando la morte di Gio, un ragazzino di 4 anni. "Guidare così veloce è una scelta deliberata – aveva detto il pm nella requisitoria – Subito dopo l'incidente, il sospettato ha fatto tutto il possibile per evitare la condanna". Il calciatore olandese si era difeso sostenendo che stava "lavorando sul controllo automatico della velocità, e allora è accaduto l'incidente.

