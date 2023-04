Ex campo rom di Barra | i roghi tossici continuano Il comitato | “I nostri Sos caduti nel vuoto” Video

(Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Nell’area dell’exrom , sgomberato ad agosto 2021 dopo un maxi rogo, i residenti denunciano incendi di rifiuti no stop. Ma all’ultimo sos nessuno avrebbe risposto. Siamo a, trincea di Napoli Est, una delle tante terre dei fuochi dimenticate. Il primo aprile l’ultimo rogo in via Mastellone, documentato anche da un. Una colonna di fumo nero si staglia alta. Intorno, a osservare sconfortati, ci sono gli abitanti della zona. Il“Bonifiche sì biodigestore no” Napoli Est invia subito una segnalazione ad una serie di enti istituzionali. L’oggetto è “Richiesta di intervento urgente”. Sul posto arrivano i vigili del fuoco, a spegnere le fiamme. Ma alla pec, secondo il, risponderebbe solo l’Arpac, comunicando di aver protocollato la richiesta. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanDi_1900 : RT @lazialibastardi: Al campo Rom vai a pregare Ti farò sempre scappare Romanista vaffanculo Romanista vaffanculo - lazialibastardi : Al campo Rom vai a pregare Ti farò sempre scappare Romanista vaffanculo Romanista vaffanculo - MutiLeonilde : RT @Lunanotizie: ?? Addio Al Karama, il campo rom di Latina diventa Centro di autonomia abitativa. Gli ospiti dovranno lasciarlo entro 18 me… - Lunanotizie : ?? Addio Al Karama, il campo rom di Latina diventa Centro di autonomia abitativa. Gli ospiti dovranno lasciarlo entr… - totofaz : @LesroiCharles @__ricky1410 @deliux9 Non proprio, i 6 di Paulo sono senza DC, quelli di Rom con. Ciò detto, Dybala… -

Solo un rogo, ma molto consistente e allarmante, ha poi riguardato ildi via Carrafiello a Giugliano in Campania. Continua inoltre l'attività di contrasto ai crimini ambientali con i ...Solo un rogo, ma molto consistente e allarmante, ha poi riguardato ildi via Carrafiello a Giugliano in Campania. Continua inoltre l'attività di contrasto ai crimini ambientali con i ......assòtzius chi traballant cun sa tarea de cumbati is pregiudìtzius e de amparai is diritus de is. SOSTIENICI Lascia questovuoto Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua ...

AL KARAMA, NON PIÙ CAMPO ROM MA CENTRO DI AUTONOMIA ... Latina Tu

«Il nostro obiettivo è quello di chiudere definitivamente la stagione dei campi e arrivare a una vera inclusione e a un diritto di cittadinanza, che noi riteniamo fondamentale dare alle persone Rom e ...Le bestiole, due cani tenuti a catena e due conigli rinchiusi in una gabbia, sono stati salvati grazie all'intervento delle Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Roma ...