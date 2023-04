Europa-Cina, giovedì la visita di von der Leyen e Macron a Pechino (Di martedì 4 aprile 2023) La visita a Pechino della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del presidente francese Emmanuel Macron, giovedì prossimo, ha certamente tra i suoi obiettivi principali quello di cercare di convincere la Cina a svolgere un ruolo costruttivo di mediazione con la Russia per arrivare a una cessazione del conflitto in Ucraina, chiedendo tra l'altro al presidente Xi Jinping (come ha già fatto venerdì scorso, sempre a Pechino, il premier spagnolo Pedro Sánchez), di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e puntando allo stesso tempo a ottenere una conferma del fatto che la Cina non fornirà alcun tipo di armamenti letali all'invasore russo.Comunque, 'il modo in cui la Cina continuerà a interagire con la ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 4 aprile 2023) Ladella presidente della Commissione europea, Ursula von der, e del presidente francese Emmanuelprossimo, ha certamente tra i suoi obiettivi principali quello di cercare di convincere laa svolgere un ruolo costruttivo di mediazione con la Russia per arrivare a una cessazione del conflitto in Ucraina, chiedendo tra l'altro al presidente Xi Jinping (come ha già fatto venerdì scorso, sempre a, il premier spagnolo Pedro Sánchez), di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e puntando allo stesso tempo a ottenere una conferma del fatto che lanon fornirà alcun tipo di armamenti letali all'invasore russo.Comunque, 'il modo in cui lacontinuerà a interagire con la ...

