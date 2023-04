EuroCup basket 2022/23, le classifiche finali dei due raggruppamenti (Di martedì 4 aprile 2023) Tre squadra italiane erano partite ai nastri iniziali della seconda coppa europea per importanza della pallacanestro detenuta dalla nostra Virtus Bologna. Due soltanto sono riuscite a staccare il pass per il turno successivo a eliminazione diretta: Germani Brescia e Umana Reyer Venezia, entrambe nel Girone A, sono state catapultate nei playoff dopo aver terminato rispettivamente al settimo e sesto posto della mini classifica del raggruppamento; eliminate invece Dolomiti Energia Trentino che con sole quattro vittorie all’attivo si è posizionata al penultimo posto del Girone B. Chi ha vinto i due gruppi? Ecco le classifiche finali dell’EuroCup basket 2022/23. EuroCup basket 2022/23, le classifiche del Girone A e del Girone B: due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 aprile 2023) Tre squadra italiane erano partite ai nastri iniziali della seconda coppa europea per importanza della pallacanestro detenuta dalla nostra Virtus Bologna. Due soltanto sono riuscite a staccare il pass per il turno successivo a eliminazione diretta: Germani Brescia e Umana Reyer Venezia, entrambe nel Girone A, sono state catapultate nei playoff dopo aver terminato rispettivamente al settimo e sesto posto della mini classifica del raggruppamento; eliminate invece Dolomiti Energia Trentino che con sole quattro vittorie all’attivo si è posizionata al penultimo posto del Girone B. Chi ha vinto i due gruppi? Ecco ledell’/23./23, ledel Girone A e del Girone B: due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mag1693_ : So basket quest'anno hanno giocato di filato coppa Italia e le nazionali per non parlare di Eurolega e Eurocup dove… - mariot_22 : EuroCup, la Reyer Venezia agli ottavi troverà l’Hapoel Tel aviv - TgrRaiTrentino : Per l'@AquilaBasketTN l'@EuroCup si chiude con una vittoria #basket #IoSeguoTgr - sportrentino_it : La Dolomiti Energia chiude l'avventura in EuroCup vincendo - basket_stt : La Dolomiti Energia chiude l'avventura in EuroCup vincendo -