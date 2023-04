"Esserci sempre", la polizia al fianco dei cittadini che hanno bisogno (Di martedì 4 aprile 2023) "Esserci sempre". Con questo motto la polizia di Stato celebra il suo lavoro in un video. Trenta secondi che testimoniano storie di quotidiano servizio delle donne e uomini della polizia impegnati ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) "". Con questo motto ladi Stato celebra il suo lavoro in un video. Trenta secondi che testimoniano storie di quotidiano servizio delle donne e uomini dellaimpegnati ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Grazie alla ?@poliziadistato? per esserci sempre! E comunque tutto questo orrore nasce sulle tavole e nei piatti di… - enpaonlus : I piccoli sono in salvo e possono essere chiesti in adozione! Grazie alle Guardie Zoofile ENPA e ai ?@_Carabinieri_… - Elisabetta1611 : @guardiacostiera Ammirazione! Dovete esserci SEMPRE senza di voi noi perdiamo la faccia - bwsisart : farlo, però possiamo continuare a supportarlo e ad esserci sempre per lui - 24sere : Grazie matte per esserci sempre stato..un viaggio folle ma bellissimo..ora però proteggete il vostro legame che mer… -