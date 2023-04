Esplosione a San Pietroburgo, perché Darya Trepova potrebbe essere stata usata per uccidere Vladlen Tatarsky – I video (Di martedì 4 aprile 2023) «Mia moglie è stata incastrata» avrebbe dichiarato il marito di Darya Trepova, Dmitry Rylov. La donna, arrestata con l’accusa di aver portato l’ordigno che ha fatto esplodere l’interno di un caffè a San Pietroburgo causando la morte del blogger propagandista russo Vladlen Tatarsky (il cui vero nome era Maxim Fomin), potrebbe essere stata a sua volta vittima dell’accaduto. Dai video ripresi sia all’interno del locale che all’esterno, poco dopo l’Esplosione, è possibile constatare che Darya rimane coinvolta nell’Esplosione e probabilmente ignara di quanto sarebbe successo fino a quel momento. All’interno del canale Telegram News 112, lo ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) «Mia moglie èincastrata» avrebbe dichiarato il marito di, Dmitry Rylov. La donna, arrecon l’accusa di aver portato l’ordigno che ha fatto esplodere l’interno di un caffè a Sancausando la morte del blogger propagandista russo(il cui vero nome era Maxim Fomin),a sua volta vittima dell’accaduto. Dairipresi sia all’interno del locale che all’esterno, poco dopo l’, è possibile conre cherimane coinvolta nell’e probabilmente ignara di quanto sarebbe successo fino a quel momento. All’interno del canale Telegram News 112, lo ...

