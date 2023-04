Esercizi pubblici | a Bergamo 5 149 imprese | inizio 2023 positivo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProvinciaTrento : Aperta la raccolta candidature per la stagione estiva 2023 ??? Career day - 13 aprile 2023 | “TALENT DAY” pubblici e… - DigitalPMI : Esercizi pubblici: spesa 2022 a 82 miliardi (-4%) e valore aggiunto a 43 miliardi (+18%) - vicenzareport : #Economia Le prenotazioni sono “quasi full”. Baratto, presidente della FIPE provinciale - Federazione Italiana Pub… - finanzaitaliana : Esercizi pubblici: spesa 2022 a 82 miliardi (-4%) e valore aggiunto a 43 miliardi (+18%) - DanieleStampeg2 : @Enrico72199591 @LaPaola110 E invece si, i bar non sono esercizi pubblici -

Emerge dal rapporto annuale della Fipe, l'associazione deidi Confcommercio che, sulla base dei dati Istat, sottolinea come gli aumenti siano inferiori all'inflazione generale ed ...Anche a Siracusa preparativi per la Giornata della Ristorazione, in calendario il 28 aprile. Ideato dalla Fipe, sigla deidi Confcommercio, l'evento sarà celebrato a Siracusa con un social contest che coinvolgerà ristoranti, pizzerie, osterie, hotel, trattorie e take - away dell'intero territorio ...Il 2023 si apre con una buona notizia per il settore dei: l'emorragia di consumi e occupazione dovuta al Covid sembra essere definitivamente superata. Sebbene ancora inferiore rispetto ai livelli del 2019 di 4 punti percentuali, la spesa ...

Esercizi pubblici: spesa 2022 a 82 miliardi (-4%) e valore aggiunto a 43 miliardi (+18%) Il Sole 24 ORE

FIPE-Confcommercio ha presentato il rapporto annuale: “Resta l’emergenza legata al reperimento di figure professionali adeguate ...Roma, 4 aprile 2023 - Un caffè nel bar sotto casa in un anno è aumentato di media del 4,8 %, lo svela il rapporto annuale della Fipe, l'associazione dei pubblici esercizi di Confcommercio. Quindi si s ...