Escursionisti intrappolati sul Pizzo del Diavolo Volo di 150 metri | muore una donna di 49 anni

(Di martedì 4 aprile 2023) LA TRAGEDIA. A perdere la vita Marcella Carubia di Onore che è precipitata mentre era in cordata con un gruppo di amici.L’incidente sul versante che guarda verso Carona e il rifugio Calvi poco prima di mezzogiorno di martedì 4 aprile. Due elicotteri in azione per mettere in salvo altri