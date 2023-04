ESCLUSIVO – Intervista a Renato Olive: “Grazie a Gaucci sono arrivato nel grande calcio. Con la Juve siamo stati professionisti esemplari” (Di martedì 4 aprile 2023) Renato Olive è stato uno dei protagonisti della Serie A a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000 in esclusiva per GliEroidelcalcio … Un centrocampista dal grande temperamento, dalla grande tenacia e costanza. C’era lui, in mezzo al terreno del Curi, insieme a Collina e Conte, a decidere le sorti di una delle partite più iconiche nella storia del calcio italiano. La mia Intervista di oggi ha come protagonista Renato Olive, capitano del mitico Perugia di Gaucci. Mi faccio subito raccontare gli inizi e l’ascesa verso il grande calcio italiano di più di un ventennio addietro … “Ho cominciato nelle giovanili del Fasano e dopo sono passato al Monopoli, che ... Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 4 aprile 2023)è stato uno dei protagonisti della Serie A a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000 in esclusiva per GliEroidel… Un centrocampista daltemperamento, dallatenacia e costanza. C’era lui, in mezzo al terreno del Curi, insieme a Collina e Conte, a decidere le sorti di una delle partite più iconiche nella storia delitaliano. La miadi oggi ha come protagonista, capitano del mitico Perugia di. Mi faccio subito raccontare gli inizi e l’ascesa verso ilitaliano di più di un ventennio addietro … “Ho cominciato nelle giovanili del Fasano e dopopassato al Monopoli, che ...

