Eros Ramazzotti nonno felice e innamorato con Dalila Gelsomino

(Di martedì 4 aprile 2023) Il selfie conSono usciti allo scoperto da poco. Ha cominciato il cantante con una foto di coppia in cui lei appariva di profilo e non è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GammaStereoRoma : Eros Ramazzotti - Un angelo disteso al sole - GazzChianti : BARBERINO TAVARNELLE - Si avvicina il via alla stagione turistica, primi vip in Chianti: Eros Ramazzotti a cena a B… - GoGoFirenze : Eros Ramazzotti Battito infinito world tour 2023 #firenze #eventi - radiocalabriafm : EROS RAMAZZOTTI - PIÙ BELLA COSA - GammaStereoRoma : Eros Ramazzotti - Polaroid -

Il selfie con Dalila Gelsomino Sono usciti allo scoperto da pocoe Dalila Gelsomino. Ha cominciato il cantante con una foto di coppia in cui lei appariva di profilo e non è stato facile scoprirne l'identità. In occasione del compleanno di Dalila, ...A qualche giorno di distanza dalla nascita, è stato reso noto il nome del figlio di Aurorae Goffredo Cerza . Nota per essere la figlia di Michelle Hunziker e, l'influencer ha dato alla luce il suo primogenito lo scorso 30 marzo. Come ormai da tradizione, l'annuncio è stato accompagnato da una foto di famiglia. Ora, però, i seguaci della ...Aurora: la pausa social dopo la nascita del piccolo Questi giorni post parto sono comprensibilmente un po' complicati per la figlia die Michelle Hunziker. L'influencer, ...

Per Eros Ramazzotti è proprio un periodo di grandi emozioni: eccolo in un selfie con Dalila Gelsomino. Dopo che il cantante ha festeggiato l’arrivo del nipotino, Cesare Cerza, figlio di Aurora Ramazzo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...