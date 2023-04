Eros Ramazzotti? Clamorosa profezia di Michelle Hunziker | la sua donna | oggi

(Di martedì 4 aprile 2023)ha ritrovato l'amore accanto a Dalila Gelsomino, milanese, 34 anni. La loro è una relazione vera e solida: lo prova una foto pubblicata nelle scorse ore da Dalila. Si tratta di un tenero scatto insieme all'artista. Questa inoltre è la prima volta, da quando è finito il rapporto con Marica Pellegrinelli, chenon smentisce di essersi fidanzato. Ora, tra l'altro, suonano ancor più profetiche le parole cheha pronunciato una decina di giorni fa a Felicissima Sera, da Pio e Amedeo. La conduttrice svizzera, infatti, dopo aver detto di aver ritrovato un legame stupendo con l'ex marito, ha puntualizzato: “Ora si è anche fidanzato”. Tuttavia, non c'è ancora stato nessun annuncio amoroso. Ed è probabile che non ci sarà mai, anche perché ...

Un evento sobrio che è stato celebrato da Don Felice e al quale era presente nonna Michelle Hunziker, ma non nonno. Da quanto si apprende, al termine del battesimo, sono andate in ...... tra esclusive per il Sud Italia e la Campania, acclamati ritorni e 'debutti" nella venues: Dopo Pezzali , m artedì 11 aprile sarà il giorno del ritorno dicon il " Battito ...pare proprio che abbia ritrovato nuovamente ristoro sentimentale dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli . E no, non c'è stato alcun ritorno di fiamma con l'ex prima ...

In tour in giro per il mondo con il suo Battito Live, Eros Ramazzotti sta vivendo un periodo davvero felice. Il cantante romano è diventato nonno da qualche giorno e condivide questa gioia con l’ex ...In una delle interviste rilasciate alcune settimane fa, Eros Ramazzotti aveva confidato il desiderio che il nipotino venisse chiamato come lui. Ai tempi il giornalista gli aveva risposto che, stando a ...