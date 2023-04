Ernia in concerto a Monfalcone. Domenica 20 agosto 2023 (Di martedì 4 aprile 2023) Fra i nomi più interessanti della nuova scena rap italiana, capace di conquistare pubblico e critica e di fare incetta di dischi di platino e d’oro, Ernia, rapper fra i più amati dal pubblico italiano, annuncia oggi le date estive del suo nuovo progetto live dal titolo “Tutti hanno paura – Summer Tour 2023”, tournée che segue il successo dell’ultimo album dell’artista “Io non ho paura”. L’unico appuntamento con Ernia in Friuli Venezia Giulia sarà Domenica 20 agosto (inizio ore 21.30) nella centralissima Piazza della Repubblica di Monfalcone(Go). I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srlin collaborazione con Comune di Monfalcone, e inserito nel calendario di Generation Young Festival, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 14.00 ... Leggi su udine20 (Di martedì 4 aprile 2023) Fra i nomi più interessanti della nuova scena rap italiana, capace di conquistare pubblico e critica e di fare incetta di dischi di platino e d’oro,, rapper fra i più amati dal pubblico italiano, annuncia oggi le date estive del suo nuovo progetto live dal titolo “Tutti hanno paura – Summer Tour”, tournée che segue il successo dell’ultimo album dell’artista “Io non ho paura”. L’unico appuntamento conin Friuli Venezia Giulia sarà20(inizio ore 21.30) nella centralissima Piazza della Repubblica di(Go). I biglietti per il, organizzato da Zenit srlin collaborazione con Comune di, e inserito nel calendario di Generation Young Festival, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 14.00 ...

