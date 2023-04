Ernia completa il cast della prima Giornata Giovani di Collisioni

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 4 aprile 2023) È giunto il momento di completare ildiin piazza Medford, organizzata in collaborazione con Banca D’Alba. Venerdì 7 luglioè lieta di annunciare in concerto uno dei rapper più amati dal pubblico deissimi:, nome d’arte di Matteo Professione, classe 1993, una delle voci più originali e autorevoli che ha saputo reinventare il sound del rap italiano portandolo ai vertici di tutte le classifiche. Quello diera uno degli album più attesi dell’anno, e non ha deluso le aspettative: Io non ho paura, pubblicato lo scorso autunno da Island Records, è uno degli album più belli e ambiziosiscena italiana, che ha conquistato la ...