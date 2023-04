Erion Care, al via una campagna stampa contro l’abbandono dei mozziconi (Di martedì 4 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, si sono tenuti oggi a Roma i lavori di presentazione di Erion Care, il primo Sistema italiano di Responsabilità Estesa del Produttore dedicato a prevenire l’abbandono dei rifiuti dei prodotti del tabacco e a garantirne la corretta gestione.Tra i principali impegni del Consorzio Erion Care – nato nel 2022 dall’associazione dei principali player del settore del tabacco, BAT, Imperial Brands, JT International e Philip Morris – c’è, infatti, quello del contrasto al littering, ovvero all’abbandono in spazi pubblici o aperti, intenzionale o involontario, dei piccoli rifiuti, in particolare dei mozziconi. Proprio per sensibilizzare su questo problema, che nel ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, si sono tenuti oggi a Roma i lavori di presentazione di, il primo Sistema italiano di Responsabilità Estesa del Produttore dedicato a preveniredei rifiuti dei prodotti del tabacco e a garantirne la corretta gestione.Tra i principali impegni del Consorzio– nato nel 2022 dall’associazione dei principali player del settore del tabacco, BAT, Imperial Brands, JT International e Philip Morris – c’è, infatti, quello del contrasto al littering, ovvero alin spazi pubblici o aperti, intenzionale o involontario, dei piccoli rifiuti, in particolare dei. Proprio per sensibilizzare su questo problema, che nel ...

