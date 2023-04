Epiro – Roma (Di martedì 4 aprile 2023) Epiro Piazza Epiro, 26 – 00183 Roma Tel. 06/69317603 Sito Internet: Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 8/12€, primi 10/14€, secondi 14/16€, dolci 6€ Chiusura: Lunedì. A pranzo tranne la Domenica OFFERTA È sicuramente uno dei 5 locali che consiglieremmo ad un amico in visita a Roma e alla luce dell’esperienza di quest’anno ci sbilanciamo in un ulteriore aumento di voto. Merito di una cucina che ha il pregio di un equilibrio riuscito che non va a scapito dell’identità dei singoli ingredienti, sempre nitidamente percepibili; il tutto supportato da un’offerta vinicola da intenditori. La nostra esperienza è cominciata con le strepitose animelle al burro, pioppini e albicocche secche e con un cavallo di battaglia di Epiro, la mozzarella in carrozza, molto buona anche se ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 aprile 2023)Piazza, 26 – 00183Tel. 06/69317603 Sito Internet: Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 8/12€, primi 10/14€, secondi 14/16€, dolci 6€ Chiusura: Lunedì. A pranzo tranne la Domenica OFFERTA È sicuramente uno dei 5 locali che consiglieremmo ad un amico in visita ae alla luce dell’esperienza di quest’anno ci sbilanciamo in un ulteriore aumento di voto. Merito di una cucina che ha il pregio di un equilibrio riuscito che non va a scapito dell’identità dei singoli ingredienti, sempre nitidamente percepibili; il tutto supportato da un’offerta vinicola da intenditori. La nostra esperienza è cominciata con le strepitose animelle al burro, pioppini e albicocche secche e con un cavallo di battaglia di, la mozzarella in carrozza, molto buona anche se ...

