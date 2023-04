Enorme incendio nel Parco delle Groane | il forte vento alimenta le fiamme | dieci squadre dei vigili del fuoco sul posto – Video

(Di martedì 4 aprile 2023) Un vastoè divampato ieri sera nel, tra Limbiate (Monza) e Cesate (Milano), e a causa delè cresciuto velocemente. Sulsono intervenutedidelprovenienti dal comando provinciale di Monza, oltre ai volontari della Protezione Civile. Le strade che circondano l’area sono state chiuse a scopo precauzionale, mentre alcunidelsono a presidio della zona residenziale. Volontari e pompieri stanno inoltre lavorando per ridurre il sottobosco, in modo da nonre ulteriormente il. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Incendio alle porte di Milano, brucia il Parco delle Groane. In cenere un'enorme area di bosco e di verde. Le fiamm… - ilfattovideo : Enorme incendio nel Parco delle Groane, il forte vento alimenta le fiamme: dieci squadre dei vigili del fuoco sul p… - lacittanews : Un enorme incendio è divampato nella serata di ieri, 3 aprile, nel Parco delle Groane. Le fiamme hanno bruciato div… - Marilenapas : RT @RaiNews: Incendio alle porte di Milano, brucia il Parco delle Groane. In cenere un'enorme area di bosco e di verde. Le fiamme spinte da… - MenegazziMarina : RT @RaiNews: Incendio alle porte di Milano, brucia il Parco delle Groane. In cenere un'enorme area di bosco e di verde. Le fiamme spinte da… -

Un vastoè divampato ieri sera nel Parco delle Groane , tra Limbiate ( Monza ) e Cesate ( Milano ), e a causa del forte vento è cresciuto velocemente. Sul posto sono intervenute dieci squadre di ...Non è stato una ridurlo così ma un fuoco invisibile. Stando in piedi di fronte al tronco ... Se da quel punto un drone si alzasse in volo, sotto di lui si distenderebbe uncimitero ...... per poi passare a quello de soccoreitori, a cui il fumo dell'rende difficile l'... non fornisce tuttavia una verità certa sull'buco nero che avvolge ogni aspetto della vicenda. Ma ...

Incendio enorme al Parco delle Groane: il vento alimenta le fiamme ... IL GIORNO

Paura nel parco delle Groane, tra Limbiate e Cesate, in zona Milano, dove un grosso incendio è divampato nella serata di ieri. Al momento non sono ancora note le cause dell’incendio, che è stato così ...Le fiamme altissime, la nuvola di fumo enorme, con le lingue di fuoco che si spingono pericolosamente verso i centri abitati della zona. Maxi incendio lunedì sera nel Parco delle Groane, la grande are ...