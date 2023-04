Emanuela Fuin: la mamma dei Tavassi ha litigato con due vipponi in studio (Di martedì 4 aprile 2023) Emanuela Fuin – la mamma dei Tavassi – si è conquistata un posto nel cast dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip e non solo perché ha lavorato in tv con Arbore, Frassica e Montesano ma perché durante la finale di ieri sera è riuscita a litigare pure con il pacatissimo George Ciupilan. A raccontarlo è stata proprio la signora Fuin durante una diretta Instagram della figlia: “George è andato ad abbracciare Edoardo, gli ho detto no! Gli ho detto che deve andare a ca***re. Con tutto quello che scrive. Poi ‘Tavassone è un simpaticone che vorrei morisse ammazzato’. No!“. Guendalina Tavassi, ironizzando, ha poi detto che sua madre ha anche litigato con Charlie Gnocchi: “Mia mamma sta litigando con Charlie Gnocchi! Noi non portiamo rancore. Mia madre sta ... Leggi su biccy (Di martedì 4 aprile 2023)– ladei– si è conquistata un posto nel cast dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip e non solo perché ha lavorato in tv con Arbore, Frassica e Montesano ma perché durante la finale di ieri sera è riuscita a litigare pure con il pacatissimo George Ciupilan. A raccontarlo è stata proprio la signoradurante una diretta Instagram della figlia: “George è andato ad abbracciare Edoardo, gli ho detto no! Gli ho detto che deve andare a ca***re. Con tutto quello che scrive. Poi ‘Tavassone è un simpaticone che vorrei morisse ammazzato’. No!“. Guendalina, ironizzando, ha poi detto che sua madre ha anchecon Charlie Gnocchi: “Miasta litigando con Charlie Gnocchi! Noi non portiamo rancore. Mia madre sta ...

