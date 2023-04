Elon Musk tiene fede alla parola, pubblicato open source l’algoritmo di Twitter (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid Elon Musk è rimasto fedele alla sua parola. Mentre l’orologio segnava mezzogiorno di venerdì, il CEO ha rivelato parti dell’algoritmo proprietario di Twitter. l’algoritmo, che è fondamentalmente la formula che decide quali tweet un utente vede sulla propria timeline, è una risorsa preziosa: molte società Internet trattano gli algoritmi come qualcosa di simile ai segreti di stato. Musk ha inquadrato la sua decisione di rendere l’algoritmo di Twitter open source come uno sforzo per migliorarlo, arruolando l’aiuto di volontari e come un atto di trasparenza radicale: se sospettavi che Twitter stesse “oscurando” certe persone, la cospirazione ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroidè rimastolesua. Mentre l’orologio segnava mezzogiorno di venerdì, il CEO ha rivelato parti delproprietario di, che è fondamentalmente la formula che decide quali tweet un utente vede sulla propria timeline, è una risorsa preziosa: molte società Internet trattano gli algoritmi come qualcosa di simile ai segreti di stato.ha inquadrato la sua decisione di renderedicome uno sforzo per migliorarlo, arruolando l’aiuto di volontari e come un atto di trasparenza radicale: se sospettavi chestesse “oscurando” certe persone, la cospirazione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Elon Musk e il cofondatore di Apple, Steve Wozniak, chiedono una moratoria di sei mesi per studiare come impedire a… - lorepregliasco : Con questa roba del 'Per te' zeppo di tweet ripetuti ossessivamente, Twitter sta diventando molto meno interessante… - tecnoandroidit : Elon Musk tiene fede alla parola, pubblicato open source l'algoritmo di Twitter - - marcomaroni : Vi risparmio la ricerca - riservaprotetta : RT @Arypigliate: Vi lascio una 'rapida' spiegazione del 'Cane di Twitter'. Dogecoin é una criptovaluta portata alla ribalta un paio di anni… -