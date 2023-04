Elisabetta Gregoraci attaccata alla flebo fa preoccupare i fan | ecco cos' è successo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MariaP42352712 : Il look super sensuale di #elisabettagregoraci al compleanno di Tommaso Zorzi!!???????? #eligreg - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci al party di Tommaso Zorzi con l’abitino cut - vipdietroloshow : ieri sera Tommaso,Stefania e Elisabetta Gregoraci hanno cantato insieme!!! ?? #eligreg #StefaniaOrlando… - vipdietroloshow : ieri sera Elisabetta Gregoraci al compleanno di Tommaso Zorzi!!! ?? #eligreg #tommasozorzi #friends #GFvip5 #woman… - andreastoolbox : Elisabetta Gregoraci, Nathan Falco Briatore va a scuola in ciabatte: il suo look (tutto griffato) fa discutere… -

Con tutta probabilità diversi concorrenti avranno goduto di un trattamento decisamente migliore (pare che anel 2020 fosse stato offerto un compenso settimanale compreso tra 10.Bella come non mai, alla moda e con un look audace e perfetto:ha pubblicato alcuni scatti che la vedono sfoggiare un mini dress che le fascia il corpo come una seconda pelle . Colore all'ultima moda, un bellissimo rosa glicine, scollatura ...Presenti all'appello anche Giacomo Urtis , Stefania Orlando (con cui ha instaurato una bellissima amicizia durante il 'Grande Fratello Vip 4'),, Anna Pettinelli e Giulia De ...

Elisabetta Gregoraci al party di Tommaso Zorzi con l'abitino cut-out dalla maxi scollatura Stile e Trend Fanpage

Tommaso Zorzi ha compiuto 28 anni e ha festeggiato in grande stile in un locale a Milano. C'erano tanti amici famosi al party a tema Festivalbar: da Michelle Hunziker a Ilary Blasi, Elettra Lamborghin ...1:13 Grande Fratello VIP - Soleil e Pierpaolo Pretelli in studio play 1 • di Mediaset 14 foto Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip guarda 81994 • di Ilaria Costabile 1:48 G ...