Elezioni Qualiano e decoro urbano: manifesti anche sulla recinzione dell'ex Pirelli

Elezioni a Qualiano e decoro urbano, iniziato l'assedio dei manifesti abusivi attaccati ovunque in città, fino alla recinzione dell'ex Pirelli. Partita la corsa all'affissione selvaggia dei manifesti elettorali con i faccioni dei candidati e i simboli dei partiti. Sono ovunque. Qualcuno li ha affissi o fatti affiggere sulla recinzione delle rovine dell'ex stabilimento Pirelli sulla circumvallazione esterna. I manifesti sono attaccati ad onore del vero anche sugli stalli della pubblicità cittadina persino sotto i divieti di affissione.

