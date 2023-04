Educazione finanziaria a scuola, per la Banca d’Italia meglio inserirla all’interno dell’educazione civica (Di martedì 4 aprile 2023) "L'inserimento esplicito delle competenze economico-finanziarie nell'ambito dell'Educazione civica offre alcuni vantaggi rispetto all'introduzione di un nuovo insegnamento a sé stante". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 aprile 2023) "L'inserimento esplicito delle competenze economico-finanziarie nell'ambito dell'offre alcuni vantaggi rispetto all'introduzione di un nuovo insegnamento a sé stante". L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #ForzaItalia annuncia la ripresa della proposta di legge per l'inserimento nelle scuole dell'educazione economico-f… - ParetoBiblio : RT @ITAedufin: Nell'Istituto di Istruzione Superiore Martin Luther King a Muggiò si studia la finanza personale. Attraverso un progetto di… - Dr_AnnaLusardi : Queste le parole del Prof. Alessio Bolognesi, docente all'Istituto Martin Luther King, in provincia di Monza, in Lo… - ITAedufin : Nell'Istituto di Istruzione Superiore Martin Luther King a Muggiò si studia la finanza personale. Attraverso un pro… - CaleEuropaEdic : RT @europainitalia: .@EU_MarioNava: La DG @EU_reforms ha investito nell’educazione finanziaria, per accompagnare le persone in tutte le fas… -