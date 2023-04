Educare i genitori per educare bene i figli. Lettera (Di martedì 4 aprile 2023) Inviata da Fernando Mazzeo - Le riflessioni che attendono ai problemi educativi, mostrano con sufficiente chiarezza che c’è un rapporto di reciprocità tra la formazione coniugale e l’educazione dei figli Negli ultimi anni, quanti si sono occupati di scuola, hanno più volte sollecitato un impegno sistematico ed organico dei genitori, per una riscoperta dei doveri-diritti relativi al loro stato di madri e padri. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 aprile 2023) Inviata da Fernando Mazzeo - Le riflessioni che attendono ai problemi educativi, mostrano con sufficiente chiarezza che c’è un rapporto di reciprocità tra la formazione coniugale e l’educazione deiNegli ultimi anni, quanti si sono occupati di scuola, hanno più volte sollecitato un impegno sistematico ed organico dei, per una riscoperta dei doveri-diritti relativi al loro stato di madri e padri. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... soleluna5827 : @TuaSorella_85 Prima bisogna educare i genitori - __misscarmela : @anna_montebruno @ziaiaia3 @LuigiEs57945317 E chi li ha educati? Gli stessi che una volta andavano dal droghiere e… - xxtomsel0vs : @sailor_snickers I miei genitori non mi hanno mai e dico mai dato uno schiaffo in faccia o qualcosa di simile e son… - sandrobargagna : ?? I matrimoni gay saranno legalizzati. ?? I genitori non potranno educare e controllare i propri figli. ?? Le do… - GiopagPag : @ExiledRomanista Non dovrebbe essere in allenatore di calcio a educare certa gente ma devono o doveva o essere, sec… -