Edoardo Tavassi, la vendetta della mamma dopo la finale: «Gli ho detto di andare a ca***e» (Di martedì 4 aprile 2023) dopo la finale del GfVip 7, Guendalina Tavassi ha iniziato una diretta Instagram. La sorella di Edoardo Tavassi ha mostrato quanto accaduto dietro le quinte riprendendo la... Leggi su leggo (Di martedì 4 aprile 2023)ladel GfVip 7, Guendalinaha iniziato una diretta Instagram. La sorella diha mostrato quanto accaduto dietro le quinte riprendendo la...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Edoardo Tavassi si gioca, con merito, la finale del #gfvip . Perennemente sarcastico non ha mai rinunciato a esser… - GrandeFratello : Un dolce risveglio al sapore di caffè per Micol ???? #GFVIP - DovevoDirlo : RT @maleoscuro: Noi #INCORVASSI insieme ad Antonino dirigendoci verso la Questura per denunciare il gf perché non ha vinto Edoardo Tavassi… - martens195 : RT @neeptuuneeee: edoardo tavassi distrutto dopo aver retto il peso di questo GF #incorvassi - vipdietroloshow : stanotte la signora Emanuela madre di Edoardo Tavassi ha sgridato in diretta due ragazzi della regia del programma… -