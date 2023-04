Edoardo Donnamaria | la copertina del suo singolo fa discutere

(Di martedì 4 aprile 2023) In queste ore è scoppiata una polemica in merito alladeldiL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AllMusicItalia : Dopo il ritorno a Radio Zeta Edoardo Donnamaria torna anche a cantare. Il nuovo singolo di Drojette, 'Il cielo stan… - RadioZetaOf : ?? Dopo l'esperienza al #GfVip, #EdoardoDonnamaria torna su Radio Zeta. Ecco quando sarà in onda ?? - AllMusicItalia : Conclusa l'avventura lunga sei mesi nel Grande Fratello e in attesa di notizie su Drojette, Edoardo Donnamaria torn… - GhilardiCarla : RT @Giulia4__: I VERI FAN DI EDOARDO DONNAMARIA,LA SUA CURVA SUD ???? -La Sua famiglia -Il Suo Amore -L'Asse Roma-Milano -Marco -Stefano e… - ronipetrela : RT @Alessan2652747: #drojetteday È OGGI ???? ??Dalle 17.00 su @RadioZetaOf ritorna Edoardo Donnamaria ??A 00.00 l’uscita della sua nuova canz… -

Presenti anche Matteo Diamante ,e la migliore amica. L'ex fidanzato ha commentato anche su Twitter la vittoria: 'Ops, è successo davvero!! Proprio come la storia insegna: ...... in cui ha reso più severo le normi da rispettare, causando così la squalifica die Daniele Dal Moro, oltre a far vestire i vipponi in maniera più consona durante le dirette. ...Antonella Fiordelisi edI due tra alti e bassi sono sicuramente la coppia indiscussa protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip e, infatti, da quando sono entrati all'...

'Il cielo stanotte', la canzone di Edoardo Donnamaria per Antonella: ecco quando si potrà ascoltare Dire

Subito dopo la finale del Grande Fratello Vip, Oriana ha avuto modo di ricevere una sorpresa da Daniele Dal Moro ...Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria da quando sono usciti dalla casa del GfVip sono inseparabili e più innamorati che mai. Gli ex gieffini hanno, inoltre, una schiera di fan ...