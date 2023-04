Editoria: nasce URANIA Media, spin-off di UTOPIA (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) - ? La newco riceve in conferimento la testata The Watcher Post e i format televisivi degli UTOPIA Studios ? 1 milione di euro nel 2023 per nuovi investimenti e acquisizioni ? Oltre 1.200 ospiti in 2 anni di programmazione TV Roma, 4 aprile 2023. UTOPIA annuncia la costituzione di URANIA Media S.r.l., spin-off della propria Direzione Editoriale a cui sono state conferite tutte le attività di produzione di contenuti Media e digital del gruppo. Attraverso l'operazione societaria URANIA diventa, quindi, titolare sia di domanda , testata giornalistica diretta da Piero Tatafiore e specializzata in analisi politico-economica, sia dei format televisivi prodotti dagli UTOPIA Studios, tra i quali: Largo Chigi – Vista sulla Politica; ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) - ? La newco riceve in conferimento la testata The Watcher Post e i format televisivi degliStudios ? 1 milione di euro nel 2023 per nuovi investimenti e acquisizioni ? Oltre 1.200 ospiti in 2 anni di programmazione TV Roma, 4 aprile 2023.annuncia la costituzione diS.r.l.,-off della propria Direzionele a cui sono state conferite tutte le attività di produzione di contenutie digital del gruppo. Attraverso l'operazione societariadiventa, quindi, titolare sia di domanda , testata giornalistica diretta da Piero Tatafiore e specializzata in analisi politico-economica, sia dei format televisivi prodotti dagliStudios, tra i quali: Largo Chigi – Vista sulla Politica; ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fedepiacentini : Nulla mi rende più orgogliosa del mio mestiere! Nella mia piccola bottega ci occupiamo di Crescita Creativa –… - PrudenzanoAnton : 'Children’s Books & Co.', nasce un nuovo #master, tutto dedicato alla produzione di contenuti per bambini e ragazzi… - MilanoFinanza : Editoria, nasce il comitato per la riforma delle agenzie di stampa - MilanoFinanza News - maresca_franco : AGENZIE STAMPA: NASCE IL COMITATO PER LA RIFORMA GUIDATO DA CASSESE E’ stato costituito presso il Dipartimento per… -