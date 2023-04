Ecco quanto durerà il nuovo RdC Mia: non più di questo (Di martedì 4 aprile 2023) nuovo RdC Mia, quali sono le principali novità della misura che prenderà il posto del tanto discusso Reddito Addio Reddito di Cittadinanza. Fratelli d’Italia, il partito di maggioranza del governo così come tutte le forze del centrodestra, non hanno mai gradito la legge simbolo del Movimento 5 Stelle. L’attuale Legge di Bilancio prevede un forte L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 4 aprile 2023)RdC Mia, quali sono le principali novità della misura che prenderà il posto del tanto discusso Reddito Addio Reddito di Cittadinanza. Fratelli d’Italia, il partito di maggioranza del governo così come tutte le forze del centrodestra, non hanno mai gradito la legge simbolo del Movimento 5 Stelle. L’attuale Legge di Bilancio prevede un forte L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TrendOnline : ?? Il tuo sogno è vivere a Milano? Ecco quanto costa la vita nel capoluogo lombardo e quanto devi guadagnare per viv… - Karma37343971 : @QLexPipiens C'era un proverbio che in quanto tale conteneva interamente Saggezza e Verità attraverso l'Esperienza.… - evaevseva : ho amato i gintonici, però ecco questi paragoni io li eviterei perché effettivamente stiamo parlando di una coppia… - Francalidia4 : @SalvioEspo @DucadiMolinelli Parola ai giudici? Ecco. #Consigliodistato per quanto riguarda la vostra curva in mano… - nicolewerlai : RT @DomaniGiornale: Solo a marzo ci sono costi pari a 400mila euro in più all’anno, messi in conto per potenziare gli staff dell’ufficio de… -