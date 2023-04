“Ecco perché il GF Vip non l’ha vinto Tavassi”, Corona svela il pronostico “sbagliato” (Di martedì 4 aprile 2023) Fabrizio Corona, poco prima della finale del Grande Fratello Vip aveva fatto un pronostico (errato) sul vincitore della settima edizione: “Sarà Edoardo Tavassi”. “Ecco perché il GF Vip non l’ha vinto Tavassi”, Corona svela il pronostico “Eccomi qui, vi avevo detto che avrei svelato il vincitore di questa edizione e lo farò adesso. Il GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 4 aprile 2023) Fabrizio, poco prima della finale del Grande Fratello Vip aveva fatto un(errato) sul vincitore della settima edizione: “Sarà Edoardo”. “il GF Vip non”,ilmi qui, vi avevo detto che avreito il vincitore di questa edizione e lo farò adesso. Il GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... colvieux : Ecco qui che torna il vecchio nemico: il liceo. Soprattutto quello classico, già osteggiato da anni dai liberal lib… - sole24ore : Petrolio a 100 dollari al barile? Ecco perché i nuovi tagli Opec+ fanno paura - Agenzia_Italia : #Dogecoin Se vi state chiedendo perché, aprendo #Twitter, vedete il logo di un cane (il #DOGE) al posto del… - charles16_tay13 : @bluezaffiro Ecco perché ogni volta che devo uscire ho bisogno dei passaggi per raggiungere una persona a 15 minuti… - Paolo_one : @FratellidItalia In Italia per governare basta un diplomino in Cina per entrare in politica devi essere laureato co… -

Ultime notizie di gossip 4 aprile 2023 Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 4 aprile 2023: Scopri chi è Nikita Pelizon , la vincitrice ... 'Il mio ristorante è vuoto perché sono gay'... LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA STORIA DELLO CHEF ... Giroud fatto, il caso Leao e non solo: Milan, il borsino dei rinnovi Ecco perché al momento non sono stati intavolati discorsi per un eventuale rinnovo. 2025 (e dintorni) Nel 2025 si scorgono nomi importanti. Come Calabria, Florenzi e Krunic. Pensare alle scadenze ... Ecco la mossa delle banche Usa per evitare nuove Svb Ora, nel momento in cui la Banca centrale americana ha deciso di alzare i tassi, ecco che tali ... Attenzione però, perché se da una parte si cerca di prevenire il danno, dall'altra non pochi analisti ... quindi gli spunti di gossip di oggi 4 aprile 2023: Scopri chi è Nikita Pelizon , la vincitrice ... 'Il mio ristorante è vuotosono gay'... LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA STORIA DELLO CHEF ...al momento non sono stati intavolati discorsi per un eventuale rinnovo. 2025 (e dintorni) Nel 2025 si scorgono nomi importanti. Come Calabria, Florenzi e Krunic. Pensare alle scadenze ...Ora, nel momento in cui la Banca centrale americana ha deciso di alzare i tassi,che tali ... Attenzione però,se da una parte si cerca di prevenire il danno, dall'altra non pochi analisti ... Rummenigge: "Immagine della Juve sporcata, ecco perché" Corriere dello Sport