Ecco l’equipaggio di Artemis II L’annuncio della Nasa

(Di martedì 4 aprile 2023) A circa quattro mesi dal successo del voloI, sono stati resi noti i volti dei quattro astronauti che sorvoleranno la Luna nel 2024 a bordo diII, la prima missione con equipaggio nel percorsoper stabilire una presenza a lungo termine sul naturale satellite terrestre. A renderlo noto in diretta, nel corso di un evento a Ellington Field vicino al Johnson space center, lae l’Agenzia spaziale canadese (Csa). “diII rappresenta migliaia di persone che lavorano instancabilmente per portarci sulle stelle. Questo è il loro equipaggio, questo è il nostro equipaggio, questo èdell’umanità”, ha dichiarato l’amministratore, Bill Nelson. La nuova così ...

... più di 50 anni dopo'ultima missione Apollo, è pronta a riportare'umanità verso la Luna. Non ci ... Dopo Artemis 1 che ha portato la navetta Orion in orbita intorno alla Luna senzaper ...è composta da: il comandante Reid Wiseman , il pilota Victor Glover , la specialista di missione 1 Christina Hammock Koch e lo specialista di missione 2 Jeremy Hansen . Tutti e quattro ...di Artemis - 2 rappresenta migliaia di persone che lavorano instancabilmente per portarci fino alle stelle. Questo èche rappresenta tutta'umanità", ha dichiarato'...