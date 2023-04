Ecco la mossa delle banche Usa per evitare nuove Svb

Leggi su formiche

(Di martedì 4 aprile 2023) Alzare gli scudi, prima che sia troppo tardi. Prima che, il virus che ha spedito knock out la Silicon Valley Bank e First Republic, colpisca di nuovo. Leamericane, quelle più piccole, con le spalle meno grossesorelle maggiori Jp Morgan e Morgan Stanley, hanno deciso di attrezzarsi, per schivare per tempo nuovi default. Mettendo in atto uno stratagemma molto semplice: ridurre progressivamente i propri portafogli, già di per sé poco diversificati e per questo ad alto rischio, così da ridurre il fianco da offrire alle strette monetarie della Federal Reserve. Come noto, infatti, soprattutto Svb è saltata a causa del suo ingente ammontare di prodotti finanziari tarati su un costo del denaro basso o pari a zero, quando non negativo. Ora, nel momento in cui la Banca centrale americana ha deciso di alzare i tassi,che tali ...