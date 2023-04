Ecco il capo smart della Primavera 2023

Leggi su iodonna

(Di martedì 4 aprile 2023) Più calda di una maglia uncinetto, meno di un pullover invernale: i golf in filo di cotone, sottili e confortevoli, svoltano i look di mezza stagione. Sfruttando la rinomata tecnica dei “look a cipolla”, si abbinano con qualsiasi genere di pantalone o gonna, così come per giacche e soprabiti. In tinta unita, puntando tutto su l’altissima qualità del tessuto, è il must-have dei guardaroba dal glamour sofisticato e l’eleganza raffinata. Come abbinarla, quale scegliere e come seguire le tendenzeEstateil vademecum di stagione sulla maglia in cotone. 15 maglie in filo di cotone per la PE23 guarda le foto ...