Ecco chi c’è il Founder di “THE MAP REPORT” si chiama Guerino Moffa | il magazine sfida il cambiamento

Leggi su citypescara

(Di martedì 4 aprile 2023)ha fondato THE MAPcon l’obiettivo di creare una piattaforma per la discussione di temi importanti come la sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e la tecnologia. Con l’aiuto di un team di esperti, la rivista si è concentrata sull’analisi dei problemi critici della società e sulle soluzioni innovative. THE MAPè noto per la sua copertura approfondita dei cambiamenti climatici e delle sfide che essi rappresentano per l’ambiente e la società nel suo insieme. La rivista pubblica articoli scritti da scienziati, esperti e attivisti che offrono soluzioni pratiche per combattere i cambiamenti climatici. Inoltre, la rivista ha anche un forte focus sulla responsabilità sociale delle imprese e sul ruolo che le aziende possono svolgere nella creazione di un mondo migliore. THE MAP ...