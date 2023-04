Ecco 3 funzionalità segrete su Android che non potrai fare a meno di usare (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid Man mano che i telefoni si evolvono, lo fanno anche le funzionalità e le opzioni che ne derivano. Infatti ci sono così tante utili funzionalità Android che è facile perderle di vista. Per questo motivo, Ecco riassunto alcune delle funzionalità Android nascoste che da oggi inizierai ad utilizzare sempre. Modalità ospite Qualcuno ha bisogno di usare il tuo telefono? Lascia che abbiano il tuo cellulare senza che riescano a vedere le tue informazioni personali. Puoi creare più profili ospite per i tuoi figli, genitori o anche amici in pochi passaggi. Ecco come: Apri Impostazioni rapide Tocca il tuo profilo utente. Scegli Aggiungi ospite. Posticipa le notifiche Hai mai ricevuto una notifica ma non sei pronto a rispondere il ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoMan mano che i telefoni si evolvono, lo fanno anche lee le opzioni che ne derivano. Infatti ci sono così tante utiliche è facile perderle di vista. Per questo motivo,riassunto alcune dellenascoste che da oggi inizierai ad utilizzare sempre. Modalità ospite Qualcuno ha bisogno diil tuo telefono? Lascia che abbiano il tuo cellulare senza che riescano a vedere le tue informazioni personali. Puoi creare più profili ospite per i tuoi figli, genitori o anche amici in pochi passaggi.come: Apri Impostazioni rapide Tocca il tuo profilo utente. Scegli Aggiungi ospite. Posticipa le notifiche Hai mai ricevuto una notifica ma non sei pronto a rispondere il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Ecco 3 funzionalità segrete su Android che non potrai fare a meno di usare - - NewsPadania : RT @startup_italia: L’opzione 'chat lock' dovrebbe permettere agli utenti, per il momento solo su Android, di accedere alle singole convers… - luengo1958 : RT @startup_italia: L’opzione 'chat lock' dovrebbe permettere agli utenti, per il momento solo su Android, di accedere alle singole convers… - startup_italia : L’opzione 'chat lock' dovrebbe permettere agli utenti, per il momento solo su Android, di accedere alle singole con… - adrianobusolin : RT @adolar41744618: @adrianobusolin Ecco un banale esempio della funzionalità delle auto elettriche. Norvegia: tempi lunghissimi per banali… -