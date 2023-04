Eboli, tutto pronto per “Lenzuola d’Arte 2023” (Di martedì 4 aprile 2023) Il borgo antico della Città di Eboli torna ad ospitare “Lenzuola d’Arte”, la collettiva artistica che dal 21 giugno al 21 settembre 2023 adornerà “da palazzo a palazzo” i vicoli del borgo Ebolitano. Colori, tecniche, installazioni: la seconda edizione della kermesse artistica organizzata e ideata dall’omonima e neonata associazione “Lenzuola d’Arte”, con Gerardo Bisogni ed Enrico Visconti, già nei primi numeri delle adesioni ad oggi pervenute ha tutte le carte in regola per confermarsi un grande appuntamento culturale ed artistico per Eboli e per la Piana del Sele, ma non solo. Un evento artistico unico nel suo genere, che coniuga la tradizione mediterranea dei “panni stesi” con l’arte. L’ispirazione, infatti, nasce osservando come i panni stesi tra ... Leggi su zon (Di martedì 4 aprile 2023) Il borgo antico della Città ditorna ad ospitare “”, la collettiva artistica che dal 21 giugno al 21 settembreadornerà “da palazzo a palazzo” i vicoli del borgotano. Colori, tecniche, installazioni: la seconda edizione della kermesse artistica organizzata e ideata dall’omonima e neonata associazione “”, con Gerardo Bisogni ed Enrico Visconti, già nei primi numeri delle adesioni ad oggi pervenute ha tutte le carte in regola per confermarsi un grande appuntamento culturale ed artistico pere per la Piana del Sele, ma non solo. Un evento artistico unico nel suo genere, che coniuga la tradizione mediterranea dei “panni stesi” con l’arte. L’ispirazione, infatti, nasce osservando come i panni stesi tra ...

