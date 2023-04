EAV | al via le gare per gli investimenti CIPESS

(Di martedì 4 aprile 2023) EAV ha concluso nell’ultima settimana il lavoro per glida realizzare per conto della Regione Campania ed in parte del Comune di Napoli. EAV ha concluso nell’ultima settimana una grande mole di lavoro per glida realizzare per conto della Regione Campania ed in parte del Comune di Napoli, rispettando la prevista scadenza

Inaugurato oggi, alla presenza del Presidente De luca, il cantiere per i lavori di ammodernamento e restyling della stazione di Ercolano Scavi. La riqualificazione di tale stazione, il cui importo dei lavori ammonta a circa 5 milioni, rientra nel programma smart station avente un valore complessivo di 28 milioni a valere sui fondi FSC ...... in particolare delle linee vesuviane e di quella per Sorrento" ha aggiunto il presidente, Umberto De Gregorio. "Avremo in prospettiva cento treni nuovi contro i sessantacinque che oggi abbiamo e ...... come l', ed anche presso gli stessi uffici dell'ente regionale. E' stato inoltre avviato un ...

Eav: Circum Ercolano, al via lavori per nuovo volto Agenzia ANSA

Proprio il 27 marzo, l'Eav, la società dei trasporti della Regione Campania ... per passare prima del treno, L'ordine di servizio: "Via i custodi" L'ordine di servizio è arrivato il 27 marzo scorso ed ...È accaduto sia a Boscotrecase (in via Carlo Pisacane) che a Trecase come si vede nei due filmati condivisi da Borrelli. “Dopo aver ricevuto le segnalazioni abbiamo contattato la direzione di EAV, che ...