È stato il figlio di 8 anni a sparare a Rkia Hannaoui | la donna trovata in casa nel Polesine con un proiettile in testa

(Di martedì 4 aprile 2023) Èildi 8a premere il grilletto della pistola che ha ucciso, ladi Arianoagonizzante in, colpita allada un. Secondo le ultime ricostruzioni degli inquirenti, la morte dellasarebbe quindi dovuta a un tragico incidente, con il bimbo che ha usato la pistola del padrone di, è entrato ine, maneggiando l’arma, ha fatto partire il colpo mortale. Non è ancora chiaro, comunque, come il piccolo si sia procurato l’arma. Le indagini sono partite quando laè stata riin, mercoledì scorso, stesa a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sarebbe stato il figlio di otto anni a uccidere accidentalmente la donna di Ariano Polesine trovata agonizzante in… - ilriformista : La morte della 31enne, uccisa da un colpo di pistola alla testa, era diventata un giallo. L'ipotesi degli investiga… - Lisa317184068 : @vincefrancesco Grazie. È stato bello vedere persone ironiche, intelligenti e colte come lei e suo figlio. Complime… - Bayanov74 : Il figlio del governatore di Krasnoyarsk Artem Uss ha detto a RIA Novosti di essere scappato dagli arresti domicili… - gianeuge12 : RT @sweetlullaby0: ????????? Il figlio del governatore di Krasnoyarsk, Artem Uss ha detto a RIA Novosti di essere scappato dagli arresti domici… -

Ildel governatore èarrestato su mandato degli Usa lo scorso 17 ottobre all'aeroporto di Milano , da dove sarebbe partito per la Turchia . All'inizio di dicembre ètrasferito dal ...Ariano Polesine, Rovigo - Sarebbeildi otto anni a uccidere accidentalmente Rkia Hannaoui, la donna di Ariano Polesine trovata agonizzante in casa, colpita alla testa da un proiettile. Questa la ricostruzione degli ...'Sono in Russia! - ha detto Uss all'agenzia dirussa - . In questi ultimi giorni specialmente difficili persone forti e affidabili mi sono state vicine. Grazie a loro!'. Artyom Uss,del ...

Omicidio Rkia Hannaoui, a sparare sarebbe stato il figlio di 8 anni Fanpage.it

Il figlio del governatore è stato arrestato su mandato degli Usa lo scorso 17 ottobre all'aeroporto di Milano, da dove sarebbe partito per la Turchia. All'inizio di dicembre è stato trasferito dal ...Omicidio nel Polesine: Rkia Hannaoui sarebbe stata uccisa dal figlio di 8 anni per errore e ci sarebbe una svolta agghiacciante nelle indagini a poche ore dal ritrovamento dell’arma del delitto di ...