È ora di analizzare tutte le follie illiberali della pandemia (Di martedì 4 aprile 2023) Ogni tanto si impone di rifare il punto sulla cosiddetta vicenda pandemica, posto che questa ha determinato un grave vulnus sociale da ogni punto di vista, e quindi si rivela opportuno, piuttosto spesso, tornare a riflettere su quella vicenda; anzi, mantenendo la riflessione permanente, dato che la vicenda non è affatto conclusa, alla luce del fatto che siamo ancora sotto l’efficacia delle folli sentenze della Corte Costituzionale sugli obblighi vaccinali. Emergono dunque due punti fondamentali, sui quali non smettere mai di riflettere, se vogliamo evitare il pericolo di ricadere in situazioni di autentico autoritarismo, o anche, a ben vedere, alla luce in particolare di quelle sentenze, di vero e proprio totalitarismo; i punti fondamentali sono i seguenti due: a) Rapporto tra salute e libertà, di tal che si è ampiamente, non direi autorevolmente, sostenuto che “la ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 4 aprile 2023) Ogni tanto si impone di rifare il punto sulla cosiddetta vicenda pandemica, posto che questa ha determinato un grave vulnus sociale da ogni punto di vista, e quindi si rivela opportuno, piuttosto spesso, tornare a riflettere su quella vicenda; anzi, mantenendo la riflessione permanente, dato che la vicenda non è affatto conclusa, alla luce del fatto che siamo ancora sotto l’efficacia delle folli sentenzeCorte Costituzionale sugli obblighi vaccinali. Emergono dunque due punti fondamentali, sui quali non smettere mai di riflettere, se vogliamo evitare il pericolo di ricadere in situazioni di autentico autoritarismo, o anche, a ben vedere, alla luce in particolare di quelle sentenze, di vero e proprio totalitarismo; i punti fondamentali sono i seguenti due: a) Rapporto tra salute e libertà, di tal che si è ampiamente, non direi autorevolmente, sostenuto che “la ...

