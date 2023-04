È in libreria (e nelle edicole migliori) il nuovo Annuario del Foglio della Moda (Di martedì 4 aprile 2023) Alla fine si è deciso di rifarlo. The Annuario is here to stay. Lo scorso anno c’era una certa libreria di Campo de’ Fiori che l’aveva ordinato più volte, anche al bookstore di Giorgio Armani erano molto contenti, parecchi lettori che vivono in città certo bellissime ma un po’ estranee al circuito delle librerie della Moda e dell’immagine avevano telefonato in redazione per ordinarlo, le aziende del Made in Italy ne avevano voluta una copia in ogni sede, alcuni di proprietà internazionale ne avevano anche spedita una o due agli headquarters all’estero per cui sì, andava di nuovo inserita anche la traduzione degli editoriali. Insomma, ci siamo ancora, e sempre con il gruppo BPM, che anche come promotore editoriale si è dimostrato un partner fantastico. E dunque ecco l’Annuario Aprile ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 aprile 2023) Alla fine si è deciso di rifarlo. Theis here to stay. Lo scorso anno c’era una certadi Campo de’ Fiori che l’aveva ordinato più volte, anche al bookstore di Giorgio Armani erano molto contenti, parecchi lettori che vivono in città certo bellissime ma un po’ estranee al circuito delle libreriee dell’immagine avevano telefonato in redazione per ordinarlo, le aziende del Made in Italy ne avevano voluta una copia in ogni sede, alcuni di proprietà internazionale ne avevano anche spedita una o due agli headquarters all’estero per cui sì, andava diinserita anche la traduzione degli editoriali. Insomma, ci siamo ancora, e sempre con il gruppo BPM, che anche come promotore editoriale si è dimostrato un partner fantastico. E dunque ecco l’Aprile ...

