“È andato a prendere Oriana e poi…”. GF Vip 7, bomba inattesa di Daniele Dal Moro all’uscita (Di martedì 4 aprile 2023) Anche il GF Vip 7 è finito e ora per i concorrenti è il caso di tornare a casa, a fare quello che facevano prima. Influencer, attori, modelli. E poi c’è chi ha creato un certo rapporto all’interno della casa che forse proseguirà anche fuori. Parliamo ad esempio di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. I due si son piaciuti sin dai primi giorni di permanenza insieme. Poi le cose si sono complicate con il subentro nella coppia di Antonino Spinalbese. L’ex di Belen si è insinuato nella coppia (che proprio coppia non era) e da quelle che sembra ha consumato più di qualche volta con Oriana Marzoli. Chiaramente questa cosa Daniele non l’ha presa benissimo e per diversi mesi ha tenuto il broncio alla Marzoli. Poi però le cose si sono riappacificate e tra i due è nata prima una bella amicizia che poi è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 aprile 2023) Anche il GF Vip 7 è finito e ora per i concorrenti è il caso di tornare a casa, a fare quello che facevano prima. Influencer, attori, modelli. E poi c’è chi ha creato un certo rapporto all’interno della casa che forse proseguirà anche fuori. Parliamo ad esempio diDalMarzoli. I due si son piaciuti sin dai primi giorni di permanenza insieme. Poi le cose si sono complicate con il subentro nella coppia di Antonino Spinalbese. L’ex di Belen si è insinuato nella coppia (che proprio coppia non era) e da quelle che sembra ha consumato più di qualche volta conMarzoli. Chiaramente questa cosanon l’ha presa benissimo e per diversi mesi ha tenuto il broncio alla Marzoli. Poi però le cose si sono riappacificate e tra i due è nata prima una bella amicizia che poi è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... meri_masiero : E comunque il Veneto si è andato a prendere la moglie fuori dal parcheggio perché aveva paura che qualcuno la prend… - 34Bari12 : Scusate……ora che Dani è andato a prendere Ory è pronto a tatuarsi le loro facce con scritto FOREVER?? #Oriele… - Taty816 : @MangelaVilo Ma quale vero?.io nn ho visto nulla se nn che è andato a prendere Oriana in lemosine - DAXdB : Stamattina i miei “ragazzi” erano in ufficio prima delle 8 per le chiusure, entro 7,59 “sei arrivato tardi”, belli… - serperuta : RT @falsaaaaah: Brad è venuto a prendere Giaele Il Veneto è andato a prendere Oriana I corvi sempre più uniti con rispettive famiglie Or… -

