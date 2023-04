“E allora la Boldrini?” E Sallusti zittisce Palazzotto

(Di martedì 4 aprile 2023) Lo scontro tra Erasmo, esponente del Pd, e Alessandro, direttore di Libero, va in scena nella prima serata di ieri sera. A Quarta Repubblica. I due si sono confrontati senza troppi complimenti reciproci sull’intervista che il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha concesso al quotidiano diretto daalcuni giorni fa. Si tratta dell’esplosiva intervista in cui l’esponente di FdI ha definito l’attentato di Via Rasella, quello che provocò l’orribile eccidio delle Fosse Ardeatine, come una delle pagine meno nobili della Resistenza. Secondo, La Russa sarebbe un presidente del Senato un po’ troppo esposto politicamente, che va alle riunioni di partito e rilascia interviste divisive mentre dovrebbe rappresentare l’unità di Palazzo Madama. A quel punto, sentendo che l’esponente dem ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elycasper1 : RT @QRepubblica: “La Boldrini, Bertinotti, Grasso quando ricoprivano cariche dello Stato parlavano anche alla destra? Allora perché La Russ… - francesc0403 : RT @QRepubblica: “La Boldrini, Bertinotti, Grasso quando ricoprivano cariche dello Stato parlavano anche alla destra? Allora perché La Russ… - Ornellina6 : RT @QRepubblica: “La Boldrini, Bertinotti, Grasso quando ricoprivano cariche dello Stato parlavano anche alla destra? Allora perché La Russ… - mari_mimmo : RT @QRepubblica: “La Boldrini, Bertinotti, Grasso quando ricoprivano cariche dello Stato parlavano anche alla destra? Allora perché La Russ… - VercesiErnesto : RT @QRepubblica: “La Boldrini, Bertinotti, Grasso quando ricoprivano cariche dello Stato parlavano anche alla destra? Allora perché La Russ… -

'E laera neutra - scandalizza il direttore - Ma per favore! Manemmeno ne parliamo. Giriamo pagina'....anche Carla Capponi, la nostra Carla, medaglia d'oro della Resistenza per aver messo la ... Quest'ultimo insieme a Arrigo, capo della Resistenza, andarono in commissariato a denunciare ...Laura, Fausto Bertinotti, Piero Grasso quando ricoprivano cariche dello Stato parlavano anche alla destraperché La Russa dovrebbe parare all'elettorato di sinistra!'. "Troppa puzza ...

“E allora la Boldrini”. E Sallusti zittisce Palazzotto Nicola Porro

Per quanto le apparenze oggi lo raccontino come un pacato amministratore locale, Massimiliano Fedriga è - a suo modo - un recordman di sregolatezza. Il 42enne leghista è ...Tuttavia, Laura Boldrini si limita a rispondere ... che l'ansia di fermare le partenze sta incidendo sulle modalità operative delle nostre agenzie, allora vorrei capire fino in fondo che cosa lei ...