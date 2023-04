Dzeko: «Inter? Posso ancora dare tanto! A calcio dopo la guerra…» (Di martedì 4 aprile 2023) Dzeko si è raccontato ad Arena Sport, media del proprio paese. L’attaccante dell’Inter ha parlato delle sue origini, della guerra, dell’approdo in Germania, Inghilterra e infine Italia. Un Cigno a tutto tondo ORIGINI ? Dzeko si racconta a tutto tondo: «Le persone guardano il prodotto finito, cioè quello che vedono in televisione. dopo la guerra, ho iniziato ad allenarmi quando avevo circa nove anni. Lo facevo nell’atrio della scuola, c’erano ancora le barricate sulle strade. Papà poi mi portò a Želja, poi abbiamo avuto un allenatore, Jusuf Šehovi?, che purtroppo oggi non è più con noi. Amar Osim mi portò in prima squadra all’età di 16 o 17 anni. Ricordo che io e mio padre eravamo al supermercato. L’allora allenatore dei cadetti mi chiama e mi dice “Preparati, domani andrai a Medjugorje per i ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023)si è raccontato ad Arena Sport, media del proprio paese. L’attaccante dell’ha parlato delle sue origini, della guerra, dell’approdo in Germania, Inghilterra e infine Italia. Un Cigno a tutto tondo ORIGINI ?si racconta a tutto tondo: «Le persone guardano il prodotto finito, cioè quello che vedono in televisione.la guerra, ho iniziato ad allenarmi quando avevo circa nove anni. Lo facevo nell’atrio della scuola, c’eranole barricate sulle strade. Papà poi mi portò a Želja, poi abbiamo avuto un allenatore, Jusuf Šehovi?, che purtroppo oggi non è più con noi. Amar Osim mi portò in prima squadra all’età di 16 o 17 anni. Ricordo che io e mio padre eravamo al supermercato. L’allora allenatore dei cadetti mi chiama e mi dice “Preparati, domani andrai a Medjugorje per i ...

