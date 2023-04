Due neonati turchi restituiti alle famiglie: Gizem ritrova la mamma (Di martedì 4 aprile 2023) Sono tornati tra le braccia della loro mamma dopo quasi due mesi e mezzo da quel terribile 6 febbraio, quando la terra sotto non smetteva di tremare, spaccandosi, inghiottendo il cielo e tutto quello che c’era in mezzo: palazzi, case, negozi, scuole, ospedali. Vite. Oltre cinquantamila: circa 48.500 persone sono rimaste uccise in turchia e altre 6.000 in Siria. Ora due neonati turchi salvati dalle macerie dopo il terremoto, che risultavano dispersi, sono stati restituiti alle loro famiglie, grazie a un esame del Dna che ha consentito di individuare i loro genitori. Un miracolo, anzi due: Ventin e Musa. Risolto il ‘mistero’ di Ventin 54 günlük hasret sona erdi. Enkaz alt?ndan 128 saat sonra kurtulan, hem?irelerimizin Gizem Bebek ismini ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 4 aprile 2023) Sono tornati tra le braccia della lorodopo quasi due mesi e mezzo da quel terribile 6 febbraio, quando la terra sotto non smetteva di tremare, spaccandosi, inghiottendo il cielo e tutto quello che c’era in mezzo: palazzi, case, negozi, scuole, ospedali. Vite. Oltre cinquantamila: circa 48.500 persone sono rimaste uccise ina e altre 6.000 in Siria. Ora duesalvati dmacerie dopo il terremoto, che risultavano dispersi, sono statiloro, grazie a un esame del Dna che ha consentito di individuare i loro genitori. Un miracolo, anzi due: Ventin e Musa. Risolto il ‘mistero’ di Ventin 54 günlük hasret sona erdi. Enkaz alt?ndan 128 saat sonra kurtulan, hem?irelerimizinBebek ismini ...

